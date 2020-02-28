Ущерб Чехии от карантина в результате коронавируса может достигнуть 1 млрд евро

Двухнедельный карантин из-за коронавируса или другая чрезвычайная мера, которая ограничит работу примерно 10% экономически активного населения Чешской Республики, обойдется стране в 23,5 млрд крон (около 950 млн евро), что эквивалентно примерно 0,4% ВВП. Такие данные опубликовала Торгово-промышленная палата ЧР (ТПП).

По расчетам ТПП, наибольший урон понесут экономика Праги и Центральночешского края. По словам главного аналитика палаты Карины Кубелковой, наибольшая вероятность объявления карантина сохраняется в Праге, где находится или проживает большое число иностранцев, а также в Центральночешском крае, откуда многие люди ездят в Прагу на работу. Ущерб указанных регионов, по мнению аналитика, может достигнуть 8,7 млрд крон (около 300 млн евро).