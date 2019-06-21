Урожай фруктов будет ниже

Весенние заморозки оставили свой след на будущем урожае фруктов. Специалисты ожидают, что итоговый результат чешских садоводств будет на 21% меньше, чем в конце прошлого сезона. В финансовом выражении потеря середины июня составит около 200 миллионов крон (7,7 миллиона евро). Прогноз опубликовал Центральное контрольное сельскохозяйственное управление.