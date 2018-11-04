Урожай 2018 года обещает вино исключительно высокого качества

Катерина Айзпурвит
04-11-2018
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По оценкам чешских виноделов, в 2018 г. было собрано на 30% больше винограда, чем в среднем за последние 10 лет, а его качество благодаря сухому и жаркому лету оказалось рекордно высоким.

Большинство виноградарей завершили сбор урожая в последнюю неделю октября, включая поздние сорта. Своего часа ожидает лишь виноград, предназначенный для изготовления «соломенного» и «ледяного» вина. Исходя из оценки молодого вина, эксперты утверждают, что 2018 год будет отличаться высоким качеством, прежде всего, красных вин.

 
 
 
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