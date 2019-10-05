Уровень зарплат в Чехии с 2000 г. растет намного быстрее, чем в Германии

Уровень зарплат в Чехии с 2000 года растет намного быстрее, чем в Германии. В прошлом году среднемесячная зарплата в ЧР была в два раза выше, чем в 2000 году. В пересчете на евро чехи в 2018 г. ежемесячно располагали суммой, втрое превышавшей показатели, зарегистрированные 18 лет назад.

При этом уровень зарплат в Германии по сравнению с 2000 годом, повысился на 44%. Данные предоставлены на основе анализа компании Purple Trading, которым располагает Чешское информагентство ЧТК.

"Что касается средней заплаты, то Чехия по этим параметрам от нее значительно отстает, однако темпы роста окладов в Чехии являются довольно примечательными, если бы мы благодаря возрастающему весу кроны произвели пересчет нацвалюты на евро и хотели расплачиваться евро", подчеркнул исполнительный директор Purple Trading Давид Варга.

Уровень средней брутто-зарплаты в Чешской Республике во втором квартале текущего года увеличился на 7,2% и достиг 34105 крон, впервые в квартальном сопоставлении превысив «планку» в 34000 крон.

Однако зарплаты более чем 60% чешских сотрудников не достигают упомянутого уровня. С учетом инфляции, реальный уровень зарплат по стране поднялся на 4,3 %.