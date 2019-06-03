Уровень владения чехами английским языком: средний для Европы и выше среднего в мире

В Индексе владения английским языком (EF EPI), который ежегодно составляет международная компания EF Education First, чехи показали средние для Европы результаты, однако в мире оказались на более высокой позиции. Так, в Европе чехи заняли 17-е место из 32 рассмотренных народов Европы и 20-е из 88 народов мира.

Такой уровень владения английским сохраняется в Чехии в течение последних лет. Специалисты определяют в целом знание английского населением как Intermediate («средний уровень»), отвечающее категории В1. По этому показателю чехов обгоняют поляки, словенцы, румыны, хорваты и сербы, а отстают словаки.

В странах ЕС на первом месте оказались шведы, которые стали и мировыми лидерами. Без особых помех общаться с англоговорящими могут немцы и австрийцы. В Евросоюзе наихудшие результаты продемонстрировали французы. Еще ниже по шкале Индекса владения английским языком (EF EPI) оказались страны, не входящие в ЕС: Беларусь, Россия, Украина, Грузия, Албания, Турция и Азербайджан.