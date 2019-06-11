Уровень преступности в Чехии продолжает снижаться. Государственные прокуроры обвинили в 2018 году 33832 человека и 260 компаний, еще в более чем 36 тыс. случаев предлагалось прибегнуть к административно-наказательным мерам.

Как следует из годового отчета Верховной государственной прокуратуры ЧР(NSZ), представленного во вторник его главой Павелом Земаном, в 2017 году обвинения были предъявлены 70811 лицам, что на 7000 меньше, чем годом раньше, и 238 фирмам. Виновными в совершении преступлений в 2017 году были признаны 95% обжалованных.