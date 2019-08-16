Уровень неотложной помощи в Чехии – один из лучших в Европе

Эва Туречкова
16-08-2019
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Неотложная медицинская помощь в Чехии находится на отличном уровне, вытекает из общеевропейского сравнения. В целом, по состоянию здравоохранения Чехия в рамках Евросоюза занимает 14-ю позицию. Информацию обнародовал Институт информации и медицинской статистики.

Определенные недостатки наблюдаются в сферах гинекологии, стоматологии, а также в предоставлении услуг врачами общей практики. По мнению специалистов, не хватает также общенациональных профилактических программ – в настоящее время Минздрав готовит массовый скрининг по выявлению заболеваний сердечно сосудистой системы.

 
 
 
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