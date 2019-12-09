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Уровень безработицы в Чехии в ноябре остался прежним – 2,6%

Лорета Вашкова
09-12-2019
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Уровень безработицы в Чехии в ноябре остался таким же, как и в октябре, и составил 2,6 процента. Число безработных повысилось на 771 и составило 197289 человек, что является самым низким показателем с ноября 1996 года. При этом продолжает повышаться число предлагаемых вакансий.

Работодатели предлагают в настоящее время почти 339000 свободных рабочих мест. По сравнению с октябрем предложение на рынке труда расширилось примерно на сто позиций. По мнению генерального директора Биржи труда Kaтержины Садилковой, уровень безработицы в следующие месяцы может незначительно вырасти, что связано, кроме прочего, также с окончанием сезонных работ.

 
 
 
 
 
 
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