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Уровень безработицы в Чехии поднялся до 3,4 процента

Эва Туречкова
07-05-2020
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По данным за апрель, количество безработных в Чехии увеличилось до 254 тысяч человек, то есть показатель безработицы поднялся с 3 до 3,4 процента, сообщает Служба занятости населения ЧР.

Новые соискатели труда ранее чаще всего работали в ресторанном и гостиничном бизнесе, а также в сферах розничной и оптовой торговли. На учет Службы встали также те, кто до закрытия границ из-за эпидемии коронавируса работал за рубежом, в частности в Австрии, Италии, Германии или Швейцарии.

В то же время, в Чехии на 9500 сократилось количество вакансий, в настоящее время в стране 333 000 свободных рабочих мест.

 
 
 
 
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