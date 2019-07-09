Уровень безработицы в Чехии опустился до 2,6 процента

Эва Туречкова
09-07-2019
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По данным за июнь 2019 г., безработица в Чехии уменьшилась до 2,6 процента. По сравнению с цифрами за май, количество желающих трудоустроиться сократилось на 5000 человек; в настоящее время в Чехии ищут работу 195 723 человека. По заявлению Службы занятости населения ЧР, актуальный показатель безработицы – низший с 1997 года.

В то же время, в Чехии растет количество вакансий. В настоящее время на рынке труда предлагаются 342 тысячи свободных рабочих мест. Данные подтверждают тренд нехватки в стране рабочей силы.

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