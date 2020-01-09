Архив передач

Уровень безработицы остается ниже 3 процентов

Эва Туречкова
09-01-2020
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По данным за декабрь 2019 года, уровень безработицы в Чехии поднялся с 2,6 до 2,9 процента, сообщает Служба занятости населения ЧР. В межгодовом сравнении наблюдается снижение данного показателя – годом ранее он достигал 3, 1 процента. Общее количество желающих трудоустроиться в конце 2019 г. составило 215 532 человека – это самый низкий показатель с 1996 г.

Незначительный уровень безработицы наблюдался в Праге, составив 1,9 процента. Наибольшее количество соискателей работы статистики насчитали в Моравско-силезском крае (4,4%).

 
 
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