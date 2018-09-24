Ураганный ветер вызвал разрушения, прервал подачу электричества и работу транспорта в ряде регионов

Сильный порывистый ветер вечером воскресенья, 23 сентября, и в ночь на понедельник, 24 сентября, вызвал многочисленные падения деревьев, прервав на ряде участков железнодорожное сообщение и движение по шоссейным дорогам. Десятки тысяч жителей и зданий осталось без электричества. Скорость ветра достигала 135 км/ч.

В районе Оломоуца два человека пострадали при падении дерева на летний коттедж. В районе г. Ческа Липа поезд врезался в дерево, упавшее на железнодорожные пути. В Праге также произошло несколько падений деревьев на автомобили и коммуникации. Последствия урагана устраняются пожарными и сотрудниками энергетических компаний. Метеорологи указывают, что ураган, получивший название Fabienne, был вызван приходом холодного фронта и понижением атмосферного давления.