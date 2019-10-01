Ураган «Мортимер» повалил в Чехии 300 000 деревьев, находящихся в собственности государства

Ураган «Мортимер», обрушившийся на Чехию 30 сентября, уничтожил 300 000 деревьев, что соответствует примерно 300 000 кубометрам леса в собственности государства. Такие данные приводит предприятие «Леса Чешской Республики», которое пока не подсчитало финансовые убытки от удара стихии. Государству на территории Чехии принадлежит около половины всех лесов.
Объемы уничтоженной ураганом древесины составляют примерно 2,5% вырубки, запланированной на 2019 год. Самый существенный урон за всю историю наблюдений нанес чешским лесам ураган «Кирилл», уничтоживший в 2007 г. шесть миллионов кубометров, что привело к убыткам на сумму около миллиарда крон.
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