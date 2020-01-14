Управление железными дорогами ЧР тестирует систему единых стандартов ЕС при скорости 200 км/ч

Управление железными дорогами ЧР тестировало эффективность самой продвинутой в отношении функциональности Европейской системы управления движением поездов (ETCS) в условиях развития скорости 200 км/ч на трассе между Брно – Бржецлав.

Генеральный директор управления Иржи Свобода предполагает, что ввести в Чехии систему в эксплуатацию, полностью контролирующую движение поездов в транспортных коридорах, можно будет самое позднее в 2030 году. «Все ж/д перевозчики должны будут позаботиться об оснащении своих транспортных средств соответствующей техникой до 2025 года, чтобы использовать имеющиеся возможности там, где ситуация это позволит», предупредил Свобода.

С 2004 года внедрение ETCS обязательно на всех новых и реконструируемых трансъевропейских железнодорожных коридорах ЕС. В Чешской Республике система сегодня применяется на трассе Колин-Чешска Тршебова-Бржецлав протяженностью 255 км.