Управление по трудоустройству ЧР будет выплачивать задолженности по зарплате

В случае, если работодатель вследствие экономического спада, вызванного пандемией коронавируса Covid-19, не может выплачивать своим работникам заработную плату, они могут обратиться за выплатами в Управление по трудоустройству (Úřad práce). В среду, 13 мая, Сенат Чешской Республики одобрил законопроект, согласно которому выплата задолженностей по зарплатам переходит в ведение данного управления. Законопроект в ближайшие дни должен быть также подписан президентом Милошем Земаном.

Решения данной проблемы требовали не только отдельные группы работников, но и профсоюзы. Всего на погашение задолженностей по зарплатам, возникшим из-за пандемии коронавируса, правительством Чешской Республики было выделено 300 млн крон (11,5 млн евро).