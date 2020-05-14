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Управление по трудоустройству ЧР будет выплачивать задолженности по зарплате

Ирина Ручкина
14-05-2020 oбновлено
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В случае, если работодатель вследствие экономического спада, вызванного пандемией коронавируса Covid-19, не может выплачивать своим работникам заработную плату, они могут обратиться за выплатами в Управление по трудоустройству (Úřad práce). В среду, 13 мая, Сенат Чешской Республики одобрил законопроект, согласно которому выплата задолженностей по зарплатам переходит в ведение данного управления. Законопроект в ближайшие дни должен быть также подписан президентом Милошем Земаном.

Решения данной проблемы требовали не только отдельные группы работников, но и профсоюзы. Всего на погашение задолженностей по зарплатам, возникшим из-за пандемии коронавируса, правительством Чешской Республики было выделено 300 млн крон (11,5 млн евро).

 
 
 
 
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