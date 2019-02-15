Управление кибернетической безопасности не снимает подозрений в отношении Huawei

Национальное управление кибернетической и информационной безопасности Чехии не изменило свою позицию в отношении технологий китайской компании Huawei по-прежнему считает, что они представляют риск. 14 февраля ведомство направило отказ на требование компании отозвать предупреждение, опубликованное Управлением в декабре 2018 года. Таким образом, рекомендация, адресованная государственным структурам, отказаться от использования этих китайских технологий остается в силе.

Компания Huawei, со своей стороны, считает, что чешское ведомство нарушило нормы международного права и угрожает подать на Чешскую Республику иск в арбитраж. На основании сделанного предупреждения Генеральная налоговая дирекция Чехии отстранила китайскую компания от участия в тендере на получение заказа по созданию портала «Мои налоги» на сумму 500 млн крон (19,2 млн евро).