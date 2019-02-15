Управление кибернетической безопасности не снимает подозрений с Huawei

Национальное управление кибернетической и информационной безопасности Чехии не изменило свою позицию в отношении технологий китайской компании Huawei и по-прежнему считает, что они представляют риск. 14 февраля ведомство направило на адрес фирмы отказ на требование компании отозвать предупреждение, распространенное Управлением. Таким образом, адресованная государственным структурам рекомендация отказаться от использования этих китайских технологий остается в силе. В декабре 2018 года Управление кибернетической безопасности сообщило, что компания представляет собой потенциальную угрозу национальной безопасности Чехии в связи с использованием ее технологий государственными структурами и эксплуатацией ключевых объектов инфраструктуры страны. ​

Компания Huawei, со своей стороны, считает, что чешское ведомство нарушило нормы международного права и угрожает подать на Чешскую Республику иск в арбитражный суд. После предупреждения Национального управления Генеральная налоговая дирекция Чехии отстранила китайскую компания от участия в тендере на получение заказа по созданию портала «Мои налоги» на сумму 500 млн крон (19,2 млн евро).