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Университет: в диссертации депутата от компартии Ондрачека обнаружен плагиат

Эва Туречкова
08-11-2019
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В диссертационной работе коммунистического депутата Зденека Ондрачека на тему «Насилие как социально-патологическое явление в семье» выявлен плагиат, подтвердил Университет им. Палацкого в Оломоуце.

Ондрачек на ее основе получил ученую степень доктор. В связи с тем, что диссертация была сдана еще в 2011 году, отнять у депутата титул уже не представляется возможным, заявила пресс-секретарь университета Габриела Сыкорова-Дворникова.

Университет занялся проверкой работы депутата от компартии в связи со статьей, появившейся в издании MF Dnes, в которой говорилось, что диссертация является преимущественно компиляцией и в ней неверно оформлены заимствованные элементы.

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