Университет им. Палацкого выпускает серию учебников чешского для иностранцев

Университет им. Палацкого в Оломоуце в рамках проекта Czech it UP выпускает новую серию учебников чешского языка для иностранцев. Первым на рынке появилось учебное пособие для наиболее продвинутого этапа изучения языка, так как именно таких учебников на рынке не хватает больше всего, сообщило руководство университета.

Университет запустил проект Czech it UP из-за резкого увеличения количества зарубежных студентов и иностранцев, желающих принять участие в Летней школе славянских исследований в Оломоуце. В прошлом году в Университете им. Палацкого проходили обучение 4497 иностранных студентов из 108 государств. Учебник предназначен не только для студентов вуза, сообщили авторы пособия.