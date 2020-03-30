Умерла заразившаяся коронавирусом медсестра одной из пражских больниц

29 марта скончалась медицинская сестра, работавшая в пражской больнице им. Томайера и заразившаяся коронавирусом. Пресс-секретарь госпиталя сообщил, что медсестра умерла, находясь у себя дома. Как отмечают СМИ, она стала первой жертвой эпидемии среди чешских медицинских работников.

25 марта больница им. Томайера сообщила, что в ее клинике гериатрии коронавирусом нового типа заразилось 13 пожилых людей, один из которых скончался. Инфицированными оказались более двух десятков пациентов и медицинских сотрудников других отделений госпиталя. Министр здравоохранения Адам Войтех сообщил, что больницу им. Томайера проверит пражская санитарно-гигиеническая служба.

На утро 30 марта в Чехии выявлено 2 837 зараженных коронавирусом нового типа. 17 человек, у которых был диагностирован Covid-19, скончались.