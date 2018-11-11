Умер Ян Петранек, ветеран радиожурналистики и участник событий 1968 г.

В возрасте 86 лет в субботу ушел из жизни политический обозреватель и многолетний редактор «Чехословацкого радио» Ян Петранек, участник событий 1968 г.. В августе 1968 г. он был среди тех, кто продолжал из обстреливаемого здания «Чешского Радио» информировать чехов о вторжении в страну войск стран Варшавского договора. В 1960-е годы был корреспондентом «Чехословацкого радио» в Индии, затем в Москве. Позже был уволен с радио, подписал «Хартию-77» и зарабатывал на жизнь истопником.

В 2015 г. награжден президентом ЧР медалью Za zásluhy o stát. О кончине Я. Петранека сообщило «Чешское радио». Еще до наступления перемен, до «бархатной» революции начал сотрудничество с самиздатом Lidové noviny, после легализации издания стал его редактором.

Позже вернулся на радио в качестве комментатора. Перевел на чешский язык «Историю США» и другие книги, написал несколько книг, включая «Ангелы и черти» и «Под звездным шапито», а также тексты для группы Šanson - věc veřejná, вместе с которой выступал.