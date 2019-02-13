Умер один из самых известных чешских филателистов Людвик Питличек

В возрасте 76 лет скончался известный чешский филателист Людвик Питличек из г. Семилы, до недавнего времени владелец, по всей видимости, самой большой коллекции почтовых марок в Чехии. Об этом сообщил портал Blesk.cz. Коллекция Питличека была оценена зарубежными страховыми компаниями на более чем 100 миллионов крон. В 2017 году филателист решил распродать свою коллекцию, так как его дети не унаследовали от отца страсть к филателии.

Питличек также являлся членом престижного клуба Club 100 de Monte Carlo de l ́Elité de la Philatelie, в списке которых, помимо прочих, числится и английская королева. Экспонировал предметы своей гордости в Чехии и за рубежом.

Незадолго до Рождества, в декабре 2018 г., Питличека нашли в бессознательном состоянии неподалеку от его дома и госпитализировали в больницу. В сознание он так и не пришел до самой своей смерти, причиной которой стал инсульт.