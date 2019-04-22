Умер Лудек Букач

В субботу, 20 апреля, в возрасте 83 лет скончался знаменитый хоккейный тренер Лудек Букач, дважды выигравший чемпионат мира со сборной Чехословакии в 1985 году и Чехией – в 1996-м. На его счету также «серебро» Олимпийских игр 1984 года в Сараево. «Лудек Букач на протяжении полувека был неотъемлемой частью нашей хоккейной истории. Как игрок, тренер, методист и педагог, он внес значительный вклад в успех чешского хоккея», - заявил глава чешской хоккейной федерации Томаш Крал.

Букач, уроженец Усти-над-Лабем, провел более 30 матчей за сборную Чехословакии, принял участие в чемпионатах мира 1961 и 1963 годов, где сборная завоевала серебряные и бронзовые медали. Его тренерская карьера началась в 1967 году, сборную он впервые возглавил в 1979-м и вместе со Станиславом Невеселым построил команду, которая на чемпионате мира 1985 года в Праге победила сборную СССР. После распада Чехословакии Букач в 1994 году был назначен главным тренером сборной Чехии и завоевал вместе с ней первое в истории страны «золото» мировых первенств.