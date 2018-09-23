Умер Либор Войкувка – художник, путешественник и энтомолог

Лорета Вашкова
23-09-2018
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В результате тяжелой болезни, в возрасте 71 года, скончался один из самых значительных чешских художников современности. Он был известен также своей деятельностью в качестве путешественника, фотографа и энтомолога, открывшего несколько видов новых жуков, часто посещал Яву, Борнео, Лаос, Шри-Ланку, Коста-Рику, Мексику и в особенности Таиланд.

Постоянным местом его жизни и творчества, тем не менее, оставался моравский Штернберк в Оломоуцком крае, а впечатления и прожитый в странствиях опыт находили отражение в его творчестве. «Либор Войкувка стал легендой еще при своей жизни, а созданные им картины были такими же уникальными, как он сам», – подчеркнул галерейщик и друг художника Иржи Скацелка.

 
 
 
 
 
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