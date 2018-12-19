Умер Федор Комар, один из последних участников боев у Соколово

В возрасте 96 лет из жизни ушел Федор Комар – ветеран, член чехословацкого пехотного батальона, воевавшего на стороне СССР на Восточном фронте. Уроженец Подкарпатской Руси во время Второй мировой войны был дважды ранен: в боях у деревни Соколово, где чехословацкие бойцы понесли серьезные потери, и повторно в Остраве. Последнее ранение обернулось для Ф. Комара ампутацией левой ноги весной 1945 года и продолжительным лечением вплоть до 1948 года.

После демобилизации работал автомехаником, а позже –сторожем. После 1990 года был повышен до звания полковника в отставке. В 2003 г. участник боев в Соколово и в других местах удостоился государственной награды, «Креста за заслуги» 3-й степени. О смерти воина информировал в своем Twitter министр обороны Чешской Республики Любомир Метнар.