Умер чешский режиссер и сценарист Иван Пассер, работавший с Милошем Форманом

На 87-м году жизни 9 января в США скончался чешский режиссер и сценарист Иван Пассер. Представитель «Новой волны» в чехословацком кинематографе работал со многими известными режиссерами, в том числе в картинах Милоша Формана «Любовные похождения блондинки» (1965) и «Бал пожарных» («Гори, моя барышня…») (1967). В 1965 г. снял по собственному сценарию фильм «Интимное освещение».

В 1969 году, после подавления Пражской весны, Пассер эмигрировал в США, где снял ряд кинолент, в том числе «Рожденный побеждать» (1971) с Джорджем Сигалом и «Сталин» (1992) с Робертом Дювалем в главной роли. В конце 1990-х Пассер участвовал в съемках российско-немецко-казахстанского фильма «Кочевник».

В 2007 г. Иван Пассер был награжден премией «Чешский Лев» за многолетний художественный вклад в чешский кинематограф.