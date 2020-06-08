Улицу Конева в Праге предложили переименовать в честь Марии Терезии

В администрацию третьего района Праги была представлена петиция, авторы которой предлагают переименовать улицу Конева (Koněvova) в честь Марии Терезии, правившей Австрийской империей в XVIII веке. Улица, названная именем советского маршала, является крупной транспортной артерией района Жижков. Предложение поступило на фоне чешско-российского конфликта, возникшего в связи с демонтажем памятника Ивану Коневу в шестом районе столицы, после чего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против членов местной администрации.

Среди тех, кто поставил подпись под петицией, – бывший сотрудник «Чешского телевидения», политик Адам Комерс и представитель одного из старейших чешских дворянских родов Депольд Чернин. «Мы отказываемся подчиняться советскому диктату и выражаем несогласие с уголовным преследованием наших политиков», – указывается в тексте. Мария Терезия, сообщают авторы, «была знаменитой и выдающейся правительницей, с которой началась современная история нашего государства».

Местные жители на странице Фейсбука главы администрации Иржи Птачека в основном отрицательно высказываются по поводу внесенного предложения, опасаясь, что в случае изменения названия им придется менять документы и юридические адреса компаний. Иржи Птачек отметил, что дискуссия по поводу переименования улицы Конева началась еще с момента «бархатной» революции 1989 г., однако предложение назвать ее именем Марии Терезии выдвинуто впервые.

Изначально эта улица в районе Жижков носила название Венская, с 1875 по 1940 год – Пордебрадская, до 1945 года – Брненская, до 1946 года – вновь Подебрадская, после чего решением Центрального национального комитета Праги была переименована в честь маршала Ивана Конева, командующего 1-м Украинским фронтом, который в 1945 г. освободил от нацистской оккупации часть территории Чехословакии.