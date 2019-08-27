Улица в Брно будет носить имя известного математика и логика Курта Гёделя

Ранее безымянная улица столицы Моравии будет носить имя математика и логика Курта Гёделя (1906–1978). Табличку с названием 27 августа торжественно открыли мэр города, директор планетария и представители общества им. Курта Гёделя.

Курт Гёдель родился в Брно в 1906 г.; в 1924 г. вместе с родителями он переехал в Вену, где окончил университет. В 1940 году ученый эмигрировал в США, где тесно общался с Эйнштейном и преподавал. Автор теорем о неполноте считается одним из наиболее выдающихся мыслителей XX века; его работы оказали влияние на формирование языков программирования.

В середине января следующего года в Брно состоится международная конференция, посвященная наследию Курта Гёделя.