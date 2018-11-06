Украинского депутата задержали в пражском аэропорту с фальшивой купюрой

Чешская полиция по делам иностранцев в понедельник в пражском аэропорту им. Вацлава Гавела задержала украинского депутата, который пытался расплатиться фальшивой купюрой номиналом в 200 евро. После того, как продавщица выразила сомнение по поводу подлинности денежного знака, мужчина покинул магазин. Полиция его задержала на борту воздушного судна.

По сообщениям украинских СМИ, цитируемых агентством ЧТК, речь идет о 29-летнем депутате Андрие Лозовом. Украинский законодатель был допрошен, однако не расследуется в качестве обвиняемого.