Украинским НКО Чехия перечислила 35 миллионов крон

В течение последних двух лет правительство Чешской Республики перечислило НКО Украины 35 миллионов крон (около 1,4 миллиона евро). Средства выделяются с целью обновления страны и поддержки ее демократического трансформирования. Деньги, предоставленные посредством Министерства иностранных дел Чехии, должны быть использованы на борьбу с коррупцией, поддержку качественных СМИ, а также на обеспечение соблюдения прав человека в охваченных конфликтом восточных регионах страны и в аннексированном Крыму.

Почти 16 миллионов крон (615 тысяч евро) Посольством Чешской Республики в Киеве было выделено в форме общедоступных грантов, а 19 миллионов крон (731 тысяча евро) на реализацию конкретных проектов местных неправительственных организаций.

Оказывая поддержку Украине, подчеркивается в опубликованном отчете МИД Чехии, страна подтверждает свою внешнеполитическую позицию в вопросе сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины. В деле оказания помощи возобновлению Украины, сказано в документе Министерства иностранных дел, Чехия стоит бок о бок с такими демократическими государствами, как Германия, США, Канада и Япония.

Реализация чешской программы помощи Украине началась в 2014 году и будет продолжаться далее. План, предполагающий выделение еще, как минимум 20 миллионов крон (770 тысяч евро), был подтвержден кабинетом страны в июне 2018 года.