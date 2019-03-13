Украинская курятина на чешском столе

Результатом отстранения таможенных барьеров на границах Европейского союза в 2014 году стало увеличение поставок в Чехию куриного мяса из Украины. В настоящее время Украина входит в пятерку самых крупных поставщиков этого вида продукции в Чешскую Республику.

В 2014 году, когда Европарламент поддержал внедрение соответствующих мер, направленных на помощь украинской экономике, в Чехию было введено 10 тонн куриного мяса на сумму 712 тысяч крон (27,4 тысячи евро). Через четыре года объемы поставок выросли до 2,2 тысяч тонн на сумму 198,4 миллиона крон (7,6 миллиона евро). Данные опубликовало Чешское статистическое управление.