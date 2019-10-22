Архив передач

Украинская авиакомпания начала выполнять рейсы из Пардубице в Киев

Лорета Вашкова
22-10-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Украинский бюджетный авиаперевозчик SkyUp открыл новое направление по маршруту Пардубице — Киев. Вначале компания будет выполнять рейсы трижды в неделю, а с декабря - четыре раза, информировала чешское агентство директор East Bohemian Airport (EBA) Гана Шмейкалова.

«Мы искали подходящего партнера, который свяжет нас с миром. Киевский аэропорт – транзитный, оттуда пассажиры могут лететь в другие страны. До конца 2019 года новым рейсом могли бы воспользоваться примерно 10000 пассажиров, а в 2020 году около 50000 человек», предполагает директор East Bohemian Airport.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 