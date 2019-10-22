Украинская авиакомпания начала выполнять рейсы из Пардубице в Киев

Украинский бюджетный авиаперевозчик SkyUp открыл новое направление по маршруту Пардубице — Киев. Вначале компания будет выполнять рейсы трижды в неделю, а с декабря - четыре раза, информировала чешское агентство директор East Bohemian Airport (EBA) Гана Шмейкалова.

«Мы искали подходящего партнера, который свяжет нас с миром. Киевский аэропорт – транзитный, оттуда пассажиры могут лететь в другие страны. До конца 2019 года новым рейсом могли бы воспользоваться примерно 10000 пассажиров, а в 2020 году около 50000 человек», предполагает директор East Bohemian Airport.