Украинцы могут выехать из Чехии на двух поездах «Чешских железных дорог»

Граждане Украины, работающие в Чехии, могут воспользоваться возможностью вернуться к себе на родину на двух поездах «Чешских железных дорог». Первый отправляется в Украину в четверг, другой – в субботу, сообщает чешское информагентство ЧТК.

Желающим рекомендовано обратиться в Посольство Украины в Чехии, сообщил пресс-секретарь Минтранспорта Франтишек Емелка. В Чешской Республике трудоустроено около 120 тысяч украинцев.

Международное железнодорожное и автобусное сообщение с Чехией с субботы прекращено. Исключение, вступившее в силу в среду, 18 марта, дает украинцам возможность выехать из страны на международных поездах.