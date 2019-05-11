Украина возобновил транзит нефти в ЕС по нефтепроводу «Дружба»

Катерина Айзпурвит
11-05-2019
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Украинский оператор «Укртранснафта» возобновил транзит нефти в Европейский союз по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу компании. Поставки по нефтепроводу, по которому нефть получает, в том числе, и Чешская Республика, были в конце апреля приостановлены из-за ее загрязнения органическими хлоридами.

11 мая «Белнефтехим» уведомил, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы получают из России по нефтепроводу «Дружба» нефть, соответствующую стандартам.

 
 
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