Украина возобновил транзит нефти в ЕС по нефтепроводу «Дружба»

Украинский оператор «Укртранснафта» возобновил транзит нефти в Европейский союз по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу компании. Поставки по нефтепроводу, по которому нефть получает, в том числе, и Чешская Республика, были в конце апреля приостановлены из-за ее загрязнения органическими хлоридами.

11 мая «Белнефтехим» уведомил, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы получают из России по нефтепроводу «Дружба» нефть, соответствующую стандартам.