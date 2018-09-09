Уклонений от уплаты налогов стало меньше

Общий размер уклонений от уплаты налогов по НДС в минувшем году снизился с 71 млрд крон (2,7 млрд евро) до 66 млрд крон (2,5 млрд евро). По предварительным прогнозам экономистов, в текущем году этот показатель продолжит снижаться и составит около 43 миллиардов крон (1,6 млрд евро). Об этом сообщил руководитель Главного финансового управления Мартин Янечек в программе Чешского телевидения «Вопросы Вацлава Моравеца».

По мнению Мартина Янечека, основная причина снижения объема налоговых махинаций – введение электронного учета выручки (ЕЕТ – Еlektronická evidence tržeb).