Угроза гололеда

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Чешский гидрометцентр предупреждает об опасности возникновения
гололеда на дорогах, а также снежных заносов.
В горных районах ожидается выпадение до 30 сантиметров свежего снега к
утру 10 января.
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