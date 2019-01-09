Угроза гололеда

Антон Каймаков
09-01-2019
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Чешский гидрометцентр предупреждает об опасности возникновения гололеда на дорогах, а также снежных заносов. В горных районах ожидается выпадение до 30 сантиметров свежего снега к утру 10 января.

 
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