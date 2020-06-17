Угроза для правящей коалиции

Социал-демократы готовы выйти из правящей коалиции, если в Совет ČTK будет выбран кандидат от движения «Свобода и прямая демократия Томио Окамуры» (SPD) Михал Семин. Об этом своих партнеров по правительству из движения ANO предупредил председатель Чешской социал-демократической партии Ян Гамачек. На прошлой неделе в первом туре тайного голосования упомянутый кандидат собрал самое большое количество голосов. Поддержку ему, как предполагается, оказали также члены ANO.

Против Михала Семина от SPD выступила «Федерация еврейских общин». Как заявляют ее представители, кандидат в надзорный орган информационного агентства ČTK распространяет антисемитские настроения.