Уголь в Карвина могут продолжить добывать до 2030 года

Тимур Кашапов
27-09-2018
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Добыча угля на шахтах в регионе Карвина (восточная Чехия) может быть продлена до 2030 года. Дальнейшие шаги относительно судьбы добычи будут предприняты до конца текущего года. После переговоров с руководством компании OKD об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш.

Первоначально предполагалось, что в 2023 году несколько шахт в регионе будет закрыто. Но планы их владельца, компании OKD, изменились после того, как единоличным собственником фирмы стало государство, заплатившее за обанкротившееся предприятие около 80 млн крон (3,2 млн евро). В настоящее время в штате OKD состоит более 9,5 тыс. человек.

 
 
 
 
 
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