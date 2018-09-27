Уголь в Карвина могут продолжить добывать до 2030 года

Добыча угля на шахтах в регионе Карвина (восточная Чехия) может быть продлена до 2030 года. Дальнейшие шаги относительно судьбы добычи будут предприняты до конца текущего года. После переговоров с руководством компании OKD об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш.

Первоначально предполагалось, что в 2023 году несколько шахт в регионе будет закрыто. Но планы их владельца, компании OKD, изменились после того, как единоличным собственником фирмы стало государство, заплатившее за обанкротившееся предприятие около 80 млн крон (3,2 млн евро). В настоящее время в штате OKD состоит более 9,5 тыс. человек.