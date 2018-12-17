Удовлетворение социальной политикой выросло, однако более половины граждан ею недовольны

Согласно результатам опроса, проведенного Центром исследования общественного мнения, положительно социальную политику страны оценивает 40% граждан, что стало самым высоким за последние восемь лет показателем. При этом более чем у половины населения страны (53%) она по-прежнему вызывает резкое недовольство.

Наиболее критически чехи оценивают финансовое обеспечение в старости и поддержку государства на жилье. Положительно об этом отзывается лишь 25% граждан. На верхних строчках рейтинга оказалось здравоохранение и образование, положительную оценку которым дает более 60% респондентов. Пособия по безработице, поддержку в поисках работы и социальную помощь в трудной финансовой ситуации позитивно оценивает 40% чехов. Поддержку семей с детьми и при болезни и нетрудоспособности – 30% граждан.