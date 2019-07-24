Удар засухи

Из-за усугубившейся засухи, жара в Чехии должна, по прогнозу синоптиков, продержаться до конца июля, в регионе города Чешская Липа жителям запрещено пользоваться водой из 25 речек и ручьев. Срок действия запрета – до 30 сентября. Подобные ситуации в данном районе возникают в течение уже нескольких лет подряд. В 2018 году запрет на использование поверхностной воды был издан уже в мае.

Ограничение означает, что жители не могут использовать воду из рек и ручьев на полив садов и огородов, увлажнение спортивных площадок и для заполнения бассейнов.