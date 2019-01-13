Учителя дождутся очередной прибавки

Чешское правительство в 2020 году вновь готовится поднять зарплаты педагогов. Как в эфире телеканала Prima заявил премьер Чехии Андрей Бабиш, общее увеличение составит 15% – половина будет использована на рост базовых зарплатных тарифов, а вторая половина для увеличения премиальных. Глава кабинета утверждает, что запланированный рост зарплат полностью отвечает требованиям профсоюзов.

Со стороны школьных профессиональных союзов, однако, выдвигается требование, чтобы зарплатные тарифы педагогов увеличились на 15%.