Ученые разработали сугубо чешский оксигенатор, повышающий концентрацию кислорода в воздухе

Ученые Института макромолекулярной химии Aкадемии наук Чехии разработали новый тип оксигенатора, который поможет людям, старадающим синдромом обструктивного апноэ во время сна, легочными заболеваниями и, например, пациентам с легким протеканием болезни Сovid-19.

Новая версия оксигенатора способна благодаря специальной мембране повысить уровень концентрации кислорода во вдыхаемом воздухе до 45%. Мембрана также очищает воздух от бактерий, вирусов и пыльцы. Сослужить пациентам службу оксигенаторы могут примерно через год, так как необходимые для его производства компоненты, поставляемые чешской компанией MemBrain, должны еще пройти процесс сертификации.

Ученые указывают, что новый прибор благодаря сотрудничеству с фирмой MemBrain будет сугубо чешским изобретением; медицинские учреждения страны, таким образом, могут быть оснащены оксигенаторами вне зависимости от поставок из-за рубежа.