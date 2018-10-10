Ученые разработали метод для измерения 101 растительного гормона

Ученые из Института эксперимантальной ботаники Академии наук Чехии, Университета Палацкого и Центра моравского региона Гана разработали вместе со шведскими коллегами метод, который позволяет измерить рекордное число растительных гормонов, а именно 101, как и родственных им химических соединений, которые находятся в стволе, корне или другом вегетативном органе. Об этом в пресс-релизе в среду сообщил Университет Палацкого в Оломоуце.

Статья o новом методе опубликована в научном журнале Plant Physiology http://www.plantphysiol.org/content/177/2/476. Продолжительность такого анализа, для которого достаточно образца весом не более 20 мл, составляет всего лишь 32 минуты. Метод поможет ученым, помимо прочего, понять, каким образом уровень фитогормонов меняется, когда сельскохозяйственные культуры подвергаются отрицательному воздействию.