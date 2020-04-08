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Ученые работают над биодатчиком для выявления коронавируса

Эва Туречкова
08-04-2020
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Сотрудники Института физики Академии наук работают над биодатчиком для выявления коронавируса в жидкости и на любой поверхности, например, на одежде тестируемого человека, заявила от имени АН ЧР Маркета Ружичкова. Новый датчик для распознавания SARS CoV-2, вызывающего заболевание Covid-19, сможет обнаружить вирус еще до того, как в организме человека начнут вырабатываться антитела. Ученые рассчитывают представить готовый набор для тестирования в течение нескольких месяцев.

Исследователи используют метод, основанный на принципе, используемом при выявлении патогенных веществ в продуктах питания.

Тестирование новой системы для выявления коронавируса будет проводиться Институтом паразитологии Центра биологии АН и природоведческим факультетом Южно-чешского университета в г. Чешске-Будейовице.

 
 
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