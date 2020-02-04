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Ученые представили новый совместный проект

Ирина Ручкина
04-02-2020
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Новый исследовательский центр Institut Equilibrium объединит экспертов из разных научных областей для работы над проектами в области образования, экономики и технологий. Главой Institut Equilibrium станет эксперт по робототехнике Владимир Маржик, в научный совет войдут крупные чешские ученые: египтолог Мирослав Барта, биохимик Вацлав Пачес, нейрохирург Владимир Бенеш и экономисты Милан Зеленый, Зденек Соучек и Петер Станек.

В будущем центр Institut Equilibrium планирует подключить к своей деятельности других ученых, а также широкую общественность. Институт представили члены научного совета в Муниципальном доме в Праге во вторник 4 февраля.

 
 
 
 
 
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