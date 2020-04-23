Ученые Чехии: Covid-19 оборачивается тревожностью И дискриминацией

Исследование ученых из Национального института психического здоровья (NUDZ), проведенное в Чехии в сотрудничестве с объединением Queer Geography, показало, что ситуация вокруг Covid-19 вызывает у людей повышенную тревожность, граждане также сталкиваются с дискриминацией. В опросе, проходившем в первой половине апреля, приняло участие свыше 2450 человек из всех краев Чехии.

Легкие психические отклонения наблюдаются у 35% женщин и 28% мужчин. Расстройства психики средней степени выраженности и в более тяжелой форме – у 23% женщин a 15% мужчин.

Примерно 10% опрошенных столкнулись с какой-либо формой дискриминации и другим неадекватным видом поведения в результате эпидемии коронавируса. К наиболее частым относятся повышенная бдительность, доносительство со стороны ближайшего окружения, враждебность по отношению к таким категориям населения как дачники, трансграничные работники и пражане.

Как далее следует из опроса, обязанность носить маску соблюдает 96% респондентов, более частое мытье рук — 73%, а использование дезинфицирующих средств — лишь 69%.