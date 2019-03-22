Ученые Чехии будут исследовать возможность грозовых разрядов на Марсе

Ученые Института физики aтмосферы чешской Aкадемии наук будут измерять электромагнитное поле на Марсе и исследовать возможность грозовых разрядов в марсианской атмосфере. Moдуль, разработанный чешскими учеными для целей данного исследования, является составной частью ExoMars 2020, совместной программы Европейского космического агенства и российской госкорпорации «Росатома», и в 2020 году будет запущен на Красную планету.

Проект Telefonát z Marsu («Телефонный звонок с Марса»), в рамках которого желающие со всего мира могут посылать с 20 марта по 20 апреля предложения о содержании первого голосового приветствия с Марса, нацелен на испытание передачи данных. Международное жюри выберет из присланных предложений одиннадцать самых оригинальных аудиоприветов, которым предстоит преодолеть расстояние примерно в 590 миллионов километров.

Об этом сообщил Oндржей Сантолик, сотрудник отдела физики космоса Института физики aтмосферы АН Чехии.