Участники Третьего сопротивления получили государственные награды

Заместитель министра обороны Алена Нетолицка вручила государственные награды участникам Третьего сопротивления – гражданам, противоставшим коммунистическому режиму. «Третье сопротивление – это совесть народа», – подчеркнула Алена Нетолицка. На торжественной церемонии присутствовал также кардинал Доминик Дука.

Полковник Кветослав Прокеш, казненный за попытку вооруженного свержения власти компартии в 1949 г., был награжден посмертно. Также были отмечены заслуги ушедших из жизни Гертруды Вонковой, поддерживавшей своих сыновей-диссидентов, и Карела Беднаржа, сотрудничавшего с Корпусом контрразведки США (CIC). Премии получили граждане, занимавшиеся распространением самиздата, участники движения «Хартия-77», основатели Общества друзей США. На сегодняшний день Министерство обороны выписало свидетельство об участии в Третьем сопротивлении 1657 гражданам, 88 из которых получили звание военного ветерана.