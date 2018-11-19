Участники Третьего сопротивления получили государственные награды

Катерина Айзпурвит
19-11-2018
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Заместитель министра обороны Алена Нетолицка вручила государственные награды участникам Третьего сопротивления – гражданам, противоставшим коммунистическому режиму. «Третье сопротивление – это совесть народа», – подчеркнула Алена Нетолицка. На торжественной церемонии присутствовал также кардинал Доминик Дука.

Полковник Кветослав Прокеш, казненный за попытку вооруженного свержения власти компартии в 1949 г., был награжден посмертно. Также были отмечены заслуги ушедших из жизни Гертруды Вонковой, поддерживавшей своих сыновей-диссидентов, и Карела Беднаржа, сотрудничавшего с Корпусом контрразведки США (CIC). Премии получили граждане, занимавшиеся распространением самиздата, участники движения «Хартия-77», основатели Общества друзей США. На сегодняшний день Министерство обороны выписало свидетельство об участии в Третьем сопротивлении 1657 гражданам, 88 из которых получили звание военного ветерана.

 
 
 
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