Участники собрания перед посольством Сербии в Праге осудили бомбардировку Югославии в 1999 г.

Лорета Вашкова
25-03-2019
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Более 200 человек в воскресенье, 24 марта, на торжественном собрании перед зданием посольства Сербии в Праге вспомнили о бомбардировке Югославии силами НАТО в 1999 году и осудили этот акт. С речью на собрании выступили бывший глава чешской дипломатии Ян Каван и министр здравоохранения того времени Иван Давид, депутаты Вацлав Клаус-младший и Ярослав Фолдына (от социал-демократов), предупредивший, что «это мероприятие не является политическим».

Во встрече также приняли участие депутат Любомир Вольны (от движения Jednotní - Alternativa pro Patrioty) и бывший зампредседателя коммунистической партии Йозеф Скала. Выступавшие осудили военную операцию «Союзная сила», проходившую 24 марта двадцать лет назад, которая была поддержана и тогдашним чешским правительством во главе с Милошем Земаном.

Милош Земан в интервью Чешскому информационному агентству ЧТК на прошлой неделе заявил, что «одобрение бомбардировки Югославии силами альянса было ошибкой».

Лорета Вашкова
25-03-2019
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