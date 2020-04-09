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Убытки туриндустрии до конца апреля превысят 2 млрд евро

Тимур Кашапов
09-04-2020
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Убытки компаний чешской туристической отрасли с момента объявления чрезвычайной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, до конца апреля достигнут 50 млрд крон (около 2 млрд евро). С учетом стоимости сопутствующих услуг потери составят не менее 75 млрд крон. Об этом сообщает информагентство ČTK со ссылкой на полученные от работодателей и профессиональных ассоциаций данные. Представители туриндустрии также призывают правительство рассмотреть их предложения по спасению отрасли.

На данный момент в Чехии закрыто 95% гостиниц и отелей, не работает более 90% спа-центров, туристических агентств и информационных центров, около 75% ресторанов и кафе. Был также ограничен доступ туристов к памятникам и другим объектам исторического наследия ЧР.

 
 
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